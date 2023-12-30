Из Украины перестали выпускать "выездных" мужчин
"Страна": На Украине не выпускают за границу мужчин выездных категорий
Украинцев с выездными категориями не выпускают из страны на контрольно-пропускных пунктах. Об этом пишет местное издание "Страна".
По его данным, ситуация на украинско-польской границе заметно ухудшилась накануне. Для "выездных" категорий мужчин усложнили пересечение КПП и начали требовать справку от военкомата. При этом на каждом пункте работают и дежурят сотрудники военных комиссариатов.
Из страны не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов, а также инвалидов II и III группы, водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), с помощью которой можно выехать из Незалежной. В результате образовываются очереди, поскольку почти в каждом автобусе и авто находятся представители сильного пола. Помимо этого, также ухудшилась ситуация и с очередями для автобусов на пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области.
Между тем, побег с Украины подорожал в несколько раз. Стоимость нелегального выезда из страны за полгода увеличилась на 300%. Как рассказал блогер, когда-то некоторые из его знакомых выезжали в багажнике авто за четыре тысячи долларов, а теперь такая "услуга" стоит все 12 000 долларов.
ТАСС / РА / Thomas Imo