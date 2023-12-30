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30 декабря, 09:41

Из Украины перестали выпускать "выездных" мужчин

"Страна": На Украине не выпускают за границу мужчин выездных категорий

Украинцев с выездными категориями не выпускают из страны на контрольно-пропускных пунктах. Об этом пишет местное издание "Страна".

По его данным, ситуация на украинско-польской границе заметно ухудшилась накануне. Для "выездных" категорий мужчин усложнили пересечение КПП и начали требовать справку от военкомата. При этом на каждом пункте работают и дежурят сотрудники военных комиссариатов.

Из страны не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов, а также инвалидов II и III группы, водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), с помощью которой можно выехать из Незалежной. В результате образовываются очереди, поскольку почти в каждом автобусе и авто находятся представители сильного пола. Помимо этого, также ухудшилась ситуация и с очередями для автобусов на пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области.

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Между тем, побег с Украины подорожал в несколько раз. Стоимость нелегального выезда из страны за полгода увеличилась на 300%. Как рассказал блогер, когда-то некоторые из его знакомых выезжали в багажнике авто за четыре тысячи долларов, а теперь такая "услуга" стоит все 12 000 долларов.

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ТАСС / РА / Thomas Imo

Николь Вербер
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