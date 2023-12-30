Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Незалежной, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях. После 11:30 по московскому времени тревога распространилась на остальные территории Украины.