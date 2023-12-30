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30 декабря, 09:22

Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Незалежной, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях. После 11:30 по московскому времени тревога распространилась на остальные территории Украины.

Напомним, что воздушную тревогу на всей территории страны объявляли и утром 29 декабря. Сначала сирены зазвучали на территории 12 регионов страны, а также в Киеве. Позже тревога распространилась и на остальные территории.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Ян Поланин
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