23-летний парень задержан за закладку бомбы на ж/д подстанции в Ярославле, ему грозит 20 лет

Задержан подозреваемый в установке самодельного взрывного устройства на ж/д подстанции в Ярославле, сообщает SHOT со ссылкой на источник. По его словам, это 23-летний местный житель.

Фигурант дела признался, что он проник на территорию тяговой ж/д подстанции Филино и заложил самодельную бомбу в нижнюю часть трансформатора. Обыски прошли в его квартире. Там нашли балаклаву, перчатки, а также все вещества и элементы, которые нужны для изготовления СВУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Мотивы преступления выясняют силовики.