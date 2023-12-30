23-летний парень задержан за закладку бомбы на ж/д подстанции в Ярославле, ему грозит 20 лет
За установку СВУ на ж/д подстанции в Ярославле задержан 23-летний местный житель
Подозреваемый в установке СВУ на ж/д подстанции в Ярославле. Обложка © t.me / SHOT
Задержан подозреваемый в установке самодельного взрывного устройства на ж/д подстанции в Ярославле, сообщает SHOT со ссылкой на источник. По его словам, это 23-летний местный житель.
Фигурант дела признался, что он проник на территорию тяговой ж/д подстанции Филино и заложил самодельную бомбу в нижнюю часть трансформатора. Обыски прошли в его квартире. Там нашли балаклаву, перчатки, а также все вещества и элементы, которые нужны для изготовления СВУ.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Мотивы преступления выясняют силовики.
Напомним, СВУ было обнаружено на ж/д подстанции в Ярославле утром 26 декабря. Во время обхода дежурный заметил подкоп под бетонной стеной у трансформаторов ж/д станции Филино и нашёл бомбу. Сапёры подорвали СВУ в специальном контейнере, а обломки отправили на экспертизу.