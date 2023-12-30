Раскрыто "русское" прошлое уволенной за слова об украинцах помощницы Залужного

Уволенная помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, заявившая, что мобилизованным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди когда-то умрут, ранее работала певицей в Москве. Об этом сообщает "Страна.ua".

По информации издания, в 2000-х Мартынюк работала актрисой в столице, а также несколько лет выступала с группой "Сливки". Она снималась в фильме "Ненасытные", который вышел на большие экраны в 2006 году, а также ещё в 14 фильмах и сериалах.

Примечательно, что в Москве экс-помощница Залужного вышла замуж за россиянина, от которого у неё родилась дочь. Позже Мартынюк развелась, вернувшись на Украину.