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30 декабря, 10:03

Раскрыто "русское" прошлое уволенной за слова об украинцах помощницы Залужного

"Страна.ua": Экс-помощница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве

Главком ВСУ Валерий Залужный и Алла Мартынюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allaacter

Главком ВСУ Валерий Залужный и Алла Мартынюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allaacter

Уволенная помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, заявившая, что мобилизованным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди когда-то умрут, ранее работала певицей в Москве. Об этом сообщает "Страна.ua".

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По информации издания, в 2000-х Мартынюк работала актрисой в столице, а также несколько лет выступала с группой "Сливки". Она снималась в фильме "Ненасытные", который вышел на большие экраны в 2006 году, а также ещё в 14 фильмах и сериалах.

Примечательно, что в Москве экс-помощница Залужного вышла замуж за россиянина, от которого у неё родилась дочь. Позже Мартынюк развелась, вернувшись на Украину.

Напомним, что скандальное заявление Мартынюк сделала в интервью YouTube-каналу ISLND TV, спровоцировав волну хейта в свой адрес. Она сообщила, что якобы родителям не надо бояться отправки сыновей на фронт, ведь рано или поздно умрут все — и "лучше умереть достойно". Позже девушка попыталась оправдаться за сказанное, но её слова не показались никому убедительными.

Ян Поланин
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