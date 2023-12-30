Раскрыто "русское" прошлое уволенной за слова об украинцах помощницы Залужного
"Страна.ua": Экс-помощница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве
Главком ВСУ Валерий Залужный и Алла Мартынюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allaacter
Уволенная помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, заявившая, что мобилизованным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди когда-то умрут, ранее работала певицей в Москве. Об этом сообщает "Страна.ua".
По информации издания, в 2000-х Мартынюк работала актрисой в столице, а также несколько лет выступала с группой "Сливки". Она снималась в фильме "Ненасытные", который вышел на большие экраны в 2006 году, а также ещё в 14 фильмах и сериалах.
Примечательно, что в Москве экс-помощница Залужного вышла замуж за россиянина, от которого у неё родилась дочь. Позже Мартынюк развелась, вернувшись на Украину.
Напомним, что скандальное заявление Мартынюк сделала в интервью YouTube-каналу ISLND TV, спровоцировав волну хейта в свой адрес. Она сообщила, что якобы родителям не надо бояться отправки сыновей на фронт, ведь рано или поздно умрут все — и "лучше умереть достойно". Позже девушка попыталась оправдаться за сказанное, но её слова не показались никому убедительными.