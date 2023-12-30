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30 декабря, 10:31

В США раскрыли главный страх Байдена из-за катастрофы на Украине

Американский экономист Вольф: Репутация Байдена под вопросом из-за Украины

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что президент США Джо Байден боится потерять свой политический статус из-за катастрофы на Украине. По его мнению, из-за положения Незалежной будущее представителей Америки находится под вопросом.

"Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое", — сказал Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Кроме того, он отметил, что Белый дом рассчитывал на преимущество Украины в конфликте с Россией, но их ожидания не оправдались из-за ошибочных расчётов и предположений.

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А ранее Лайф рассказывал о плане США, который предполагает полный крах Украины. По информации СМИ, Запад, по всей видимости, уже предаёт Киев, однако Зеленский этого не видит или просто не готов принять данный факт.

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Александра Мышляева
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