Российские войска разнесли склад с вооружением и боеприпасами на украинском аэродроме

Российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией за сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Помимо того, военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 118 районах.