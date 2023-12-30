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Опубликовано 30 декабря 2023, 11:40
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Российские войска разнесли склад с вооружением и боеприпасами на украинском аэродроме

ВС РФ поразили склад вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией за сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Помимо того, военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 118 районах.

Армия России нанесла поражение ВСУ в боях у Угледара, Новомихайловки и Водяного
Армия России нанесла поражение ВСУ в боях у Угледара, Новомихайловки и Водяного

А на Краснолиманском направлении за это время ВСУ потеряли до 100 бойцов из-за провальной атаки. Бои между солдатами группировки "Центр" и штурмовым отрядом 5-й бригады Нацгвардии Украины шли вблизи села Григорьевка в ДНР и в районе Серебрянского лесничества. Помимо живой силы противник также лишился трёх боевых бронированных машин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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