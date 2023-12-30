В США раскрыли потери после ударов русских по складам со Storm Shadow и SCALP на Украине

Российские войска нанесли удары по складам хранения западных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и SCALP. Также были поражены аэродромы, на которых стояли самолёты, необходимые для осуществления запуска таких ракет. Об этом говорится в материале американского журнала Military Watch Magazine.

"Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине", — пишет автор статьи.

Широкомасштабная российская атака с нанесением ракетных ударов по украинским военным объектам показывает, что Россия кратно нарастила производство ракет в сравнении с периодом до СВО, считает обозреватель. По его мнению, это позволило РФ существенно повысить интенсивность ударов как по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и по объектам критической инфраструктуры крупных городов, располагающихся в сотнях километров за линией фронта.