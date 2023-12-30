В Запорожской области сократили комендантский час на Новый год и Рождество

В Запорожской области сократили время действия комендантского часа на Новый год и Рождество. Соответствующий указ подписал губернатор области Евгений Балицкий.

"В новогоднюю ночь комендантский час не будет действовать с 22:00 31 декабря 2023 года до 01:00 1 января 2024 года. То есть комендантский час в новогоднюю ночь начнёт действовать с часу ночи и продлится до пяти утра", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом в рождественскую ночь действие комендантского часа отменяется с 22:00 6 января до 05:00 7 января. Вместе с тем губернатор напомнил о запрете запуска салютов, фейерверков и прочей пиротехники, а также добавил, что в период новогодних праздников будут усилены меры безопасности.