Известный скульптурами из навоза якутский фермер слепил символ 2024 года

Скульптор Иван Боппосов из якутского села Уолба слепил дракона из навоза, сообщило издание Sakhaday. Это не первая работа мастера, каждый год он возводит статуи символов Нового года из такого необычного материала.

Якутский фермер Боппосов слепил из навоза символ 2024 года. Видео © t.me / Новости Якутии

В этом году Иван потратил две недели и несколько кубометров навоза, чтобы создать символ следующего года — дракона. Скульптура изнутри полая и имеет встроенный ящик для мусора. Высота фигуры равна высоте трактора. Материал для лепки скульптор собирал лично, используя навоз своих 9 коров.