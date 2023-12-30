Полицейским пришлось подстрелить неадеквата, который с ружьём ломился в квартиру в Москве

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в квартиру на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, всё произошло ночью 30 декабря в доме, расположенном на Бирюлевской улице в столичном районе Бирюлево Восточное. Жильцы сообщили в полицию о подозрительном мужчине с охотничьим гладкоствольным ружьём МР-153. Прибывшие сотрудники обнаружили злоумышленника на девятом этаже, когда тот ломился в одну из квартир.

При этом на требования правоохранителей бросить ружьё он не реагировал, а потом и вовсе направил его в их сторону. В итоге полицейским пришлось применить оружие и ранить преступника. После инцидента его на скорой увезли в больницу. МР-153 изъято, теперь правоохранителям предстоит выяснить законность владения оружием. По данному факту начата проверка.