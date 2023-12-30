Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве

В Москве 31 декабря в течение дня будет температура около 0 °С, к вечеру начнёт холодать, а в новогоднюю ночь температура опустится до -7...-10 °С. Такой прогноз на ночь 31 декабря сделал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Завтра в течение дня около 0 °С, к вечеру начнётся понижение, переход через 0 °С и к 21:00 в Москве от -3...-5 °С. В новогоднюю ночь -7...-10 °С. Далее продолжится похолодание и к утру -13...-16 °С. Днём температура такая же", — рассказал он в беседе с RT, добавив, что вечером 31 декабря и в ночь на 1 января ожидаются небольшие осадки, которые прекратятся уже днём.