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30 декабря, 16:08

Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Ильин: Температура днём 31 декабря в Москве будет около 0 °С

В Москве 31 декабря в течение дня будет температура около 0 °С, к вечеру начнёт холодать, а в новогоднюю ночь температура опустится до -7...-10 °С. Такой прогноз на ночь 31 декабря сделал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Завтра в течение дня около 0 °С, к вечеру начнётся понижение, переход через 0 °С и к 21:00 в Москве от -3...-5 °С. В новогоднюю ночь -7...-10 °С. Далее продолжится похолодание и к утру -13...-16 °С. Днём температура такая же", рассказал он в беседе с RT, добавив, что вечером 31 декабря и в ночь на 1 января ожидаются небольшие осадки, которые прекратятся уже днём.

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Ранее синоптик предрекал москвичам "гребешок" давления и объяснил, от чего зависит погода 1 января. В первой половине 31 декабря, по словам синоптика, будет около нуля. Высказался специалист и по поводу того, какой погоды ждать в первый день нового года.

Юрий Лысенко
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