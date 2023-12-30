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30 декабря, 18:36

Молодой гость ножкой стула забил до смерти 67-летнего москвича

Пьяный мужчина убил пенсионера в квартире на юге Москвы

Место убийства пенсионера табуреткой. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Место убийства пенсионера табуреткой. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Пьяный мужчина насмерть забил ножкой стула своего знакомого в квартире на Загородном шоссе в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что 33-летний мужчина был в гостях у 67-летнего пенсионера, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и выпивший гость начал избивать своего оппонента ножкой стула. От полученных травм мужчина скончался, нападавшего задержали.

"Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее Лайф сообщал, что в Астрахани пьяный 41-летний мужчина избил 80-летнюю мать табуретом, а затем запер её в квартире, где сжёг диван. Женщина погибла. В отношении астраханца завели уголовное дело по статье "Убийство", ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже был судим, но за кражу.

Александра Мышляева
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