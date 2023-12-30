Молодой гость ножкой стула забил до смерти 67-летнего москвича

Пьяный мужчина насмерть забил ножкой стула своего знакомого в квартире на Загородном шоссе в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что 33-летний мужчина был в гостях у 67-летнего пенсионера, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и выпивший гость начал избивать своего оппонента ножкой стула. От полученных травм мужчина скончался, нападавшего задержали.

"Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.