Преимущество Российской армии в артиллерии и авиации может привести к прорыву линии обороны ВСУ в Запорожской области. Этот сценарий станет для Украины наихудшим из возможных, уверены авторы американского журнала Forbes.

По данным издания, положение дел защитников киевского режима на этом участке фронта сейчас оставляет желать лучшего. Ситуация усугубилась тем, что с юга передислоцировали одно из боеспособных подразделений ВСУ — 47-ю мехбригаду. Даже минимальное отступление украинских войск будет означать катастрофу, уверены авторы.

"Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится", — гласит неутешительный вывод.