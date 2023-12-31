Экономист объяснила, как прожить безденежный январь до следующей зарплаты

Зарплату за декабрь россияне получают заранее — в конце года, а не в январе — и, как правило, в это же время её тратят в связи с праздниками. Как дожить до следующих денежных поступлений, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По её словам, у тех, кто спустил все декабрьские деньги на подарки и встречу 2024 года, есть два варианта действий: затянуть покрепче пояс или воспользоваться кредитной картой. Экономист считает обращение за помощью к банку вполне приемлемым, если не выходить за пределы льготного периода.

"Тогда банк не начислит проценты, и вы вернёте ровно столько, сколько потратили. В любом случае — деньги любят счёт. Заигрываться с кредитками не стоит", — резюмировала Проданова.