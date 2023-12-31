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31 декабря, 01:05

ЕС одобрил "воздушный и морской Шенген" для Румынии и Болгарии

Румыния и Болгария присоединятся к воздушному и морскому Шенгену: паспортно-визовый контроль для граждан этих стран отменят с марта 2024 года. Контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится, решение о его отмене рассмотрят позднее. Об этом сообщило испанское представительство ЕС в соцсети X (экс-Twitter).

"По-прежнему приоритетной целью Румынии остаётся полное применение Шенгенского соглашения путём прохождения последнего этапа, а именно устранения контроля над внутренними сухопутными границами", — написал в соцсети президент Румынии Клаус Йоханнис, назвав решение о присоединении к воздушному и морскому Шенгену важным первым шагом.

Об этом же заявил журналистам и министр финансов Болгарии Ассен Василев. По его словам, без открытия сухопутных границ полного эффекта для экономики страны не будет.

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Ранее сообщалось, что госдолг рвущейся в ЕС Молдавии достиг исторического максимума. К концу года он увеличился на 0,3%, составив 5,8 миллиарда долларов.

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Freepik / Rawpixel.com

Лариса Сафронова
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