ЕС одобрил "воздушный и морской Шенген" для Румынии и Болгарии

Румыния и Болгария присоединятся к воздушному и морскому Шенгену: паспортно-визовый контроль для граждан этих стран отменят с марта 2024 года. Контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится, решение о его отмене рассмотрят позднее. Об этом сообщило испанское представительство ЕС в соцсети X (экс-Twitter).

"По-прежнему приоритетной целью Румынии остаётся полное применение Шенгенского соглашения путём прохождения последнего этапа, а именно устранения контроля над внутренними сухопутными границами", — написал в соцсети президент Румынии Клаус Йоханнис, назвав решение о присоединении к воздушному и морскому Шенгену важным первым шагом.

Об этом же заявил журналистам и министр финансов Болгарии Ассен Василев. По его словам, без открытия сухопутных границ полного эффекта для экономики страны не будет.