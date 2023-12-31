Байдену предрекли роль козла отпущения из-за крупнейшего фиаско ВСУ
Политолог Межуев: Байдена сделают ответственным за провальный контрнаступ ВСУ
Американскому лидеру Джо Байдену предстоит стать козлом отпущения, на которого возложат ответственность за неудачное контрнаступление ВСУ. Такого мнения придерживается политолог Борис Межуев.
По мнению доцента МГУ, о вине президента заговорят после того, как он уйдёт с нынешнего поста. Главным подстрекателем Киева в окружении Байдена был глава Пентагона Ллойд Остин, который обещал Незалежной, что российские войска отступят. В то же время рассудительный директор ЦРУ Уильям Бёрнс придерживался более реалистичного мнения.
"Когда Байден уйдёт, на его руководство будет возложена очень большая ответственность в том числе за это контрнаступление. Потому что они подстрекали", — поделился Межуев в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, что в настоящее время Байден отдыхает с женой на Виргинских островах. По данным республиканцев, политик провёл в отпусках почти 40% от всего срока президентства.
Flickr / The White House