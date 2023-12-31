Американскому лидеру Джо Байдену предстоит стать козлом отпущения, на которого возложат ответственность за неудачное контрнаступление ВСУ. Такого мнения придерживается политолог Борис Межуев.

По мнению доцента МГУ, о вине президента заговорят после того, как он уйдёт с нынешнего поста. Главным подстрекателем Киева в окружении Байдена был глава Пентагона Ллойд Остин, который обещал Незалежной, что российские войска отступят. В то же время рассудительный директор ЦРУ Уильям Бёрнс придерживался более реалистичного мнения.

"Когда Байден уйдёт, на его руководство будет возложена очень большая ответственность в том числе за это контрнаступление. Потому что они подстрекали", — поделился Межуев в эфире радио "Комсомольская правда".