Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 04:14

Зеленский сообщил, что получил план боевых действий на 2024 год

Военное командование Украины представило Владимиру Зеленскому план боевых действий на 2024 год. Об ознакомлении с предстоящей стратегией политик заявил в ежедневном видеообращении.

По его словам, участие в совещании приняли главком ВСУ, а также представители Генштаба и разведки. Они зачитали доклады по сложившейся обстановке и ожиданиях от дальнейшего противостояния.

"Был представлен план действий на 2024 год", — заявил Зеленский, не озвучив подробностей.

Зеленский снова пытался скормить украинцам наглую ложь о ВСУ, но его сдали свои же
Зеленский снова пытался скормить украинцам наглую ложь о ВСУ, но его сдали свои же

А тем временем Киеву приходится использовать заградотряды, чтобы сдержать бегство бойцов с позиций. Один такой случай недавно попал в объектив российского дрона.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров