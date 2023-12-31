Зеленский сообщил, что получил план боевых действий на 2024 год
Военное командование Украины представило Владимиру Зеленскому план боевых действий на 2024 год. Об ознакомлении с предстоящей стратегией политик заявил в ежедневном видеообращении.
По его словам, участие в совещании приняли главком ВСУ, а также представители Генштаба и разведки. Они зачитали доклады по сложившейся обстановке и ожиданиях от дальнейшего противостояния.
"Был представлен план действий на 2024 год", — заявил Зеленский, не озвучив подробностей.
А тем временем Киеву приходится использовать заградотряды, чтобы сдержать бегство бойцов с позиций. Один такой случай недавно попал в объектив российского дрона.
Flickr / President of Ukraine