Зеленский сообщил, что получил план боевых действий на 2024 год

Военное командование Украины представило Владимиру Зеленскому план боевых действий на 2024 год. Об ознакомлении с предстоящей стратегией политик заявил в ежедневном видеообращении.

По его словам, участие в совещании приняли главком ВСУ, а также представители Генштаба и разведки. Они зачитали доклады по сложившейся обстановке и ожиданиях от дальнейшего противостояния.

"Был представлен план действий на 2024 год", — заявил Зеленский, не озвучив подробностей.