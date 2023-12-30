Владимир Зеленский заявил, что Украина не понесла территориальных потерь на фронте в уходящем году, несмотря на освобождение ряда населённых пунктов российскими войсками. Он также объявил о проведении заключительного заседания ставки главнокомандующего, однако не предоставил подробностей.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

При этом он забыл, что его окружение публично признавало потёрю Артёмовска (украинское название — Бахмут) весной 2023 года, Соледара — в августе, Артёмовского — в ноябре, а об освобождении Марьинки российскими войсками всего несколькими днями ранее объявил сам главком ВСУ Валерий Залужный.