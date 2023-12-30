Зеленский снова пытался скормить украинцам наглую ложь о ВСУ, но его сдали свои же
Зеленский снова соврал, что за год у Украины не было территориальных потерь
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Alex Zea / Europa Press
Владимир Зеленский заявил, что Украина не понесла территориальных потерь на фронте в уходящем году, несмотря на освобождение ряда населённых пунктов российскими войсками. Он также объявил о проведении заключительного заседания ставки главнокомандующего, однако не предоставил подробностей.
"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
При этом он забыл, что его окружение публично признавало потёрю Артёмовска (украинское название — Бахмут) весной 2023 года, Соледара — в августе, Артёмовского — в ноябре, а об освобождении Марьинки российскими войсками всего несколькими днями ранее объявил сам главком ВСУ Валерий Залужный.
Ранее журналисты Fox News подловили Зеленского на лжи. Дело в том, что глава киевского режима заявил, что Россия с начала года "не заняла ни одного" населённого пункта в ходе проведения спецоперации. Ему тут же напомнили, что только в мае этого года российские войска освободили целый город — Артёмовск, бои за который продолжались 224 дня.