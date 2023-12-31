Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что каждого из преступников киевского режима рано или поздно настигнет справедливое возмездие.

Дипломат напомнил, что на основании доказательств, собранных сотрудниками Следственного комитета, суды в России за совершённые преступления приговорили к срокам уже более 200 представителей украинских вооружённых формирований. Такой же исход, по словам Лаврова, ждёт и всех остальных киевских преступников.

"Каждого из них настигнет справедливое возмездие", — приводит его слова РИА "Новости".

В частности, по линии СК было возбуждено более четырёх тысяч уголовных дел в отношении почти тысячи лиц. Среди них не только радикалы и националисты, сотрудники украинских спецслужб и наёмники, но и представители военного и политического руководства Украины.