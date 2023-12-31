Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО и пожелала победы в новом году 31 декабря, 10:48 Президент РФ Владимир Путин и его учительница Вера Гуревич. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Школьная учительница и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич поздравила с Новым годом российских военнослужащих в зоне спецоперации и пожелала им с победой вернуться домой. Видеообращение 90-летнего преподавателя появилось в Сети.

Вера Гуревич поздравила с Новым годом военнослужащих РФ в зоне СВО. Видео © VK / Валерий Заряднов

"Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом! Пусть он принесёт вам прибавление сил, здоровье. А мужества и стойкости вам не занимать! Мы надеемся, что все военные действия в ближайшем будущем прекратятся. И вы с победой возвратитесь в ваши семьи. Честь вам и слава!" — обратилась она к бойцам.

Главу государства и Веру Гуревич до сих пор связывают тёплые отношения. Путин не раз признавался, что женщина оказала серьёзное влияние на становление его как личности.

Ранее космонавты прямиком с МКС от всей души поздравили россиян с наступающим Новым годом — самым тёплым и душевным праздником, который объединяет все поколения жителей нашей огромной страны.

Авторы Татьяна Миссуми