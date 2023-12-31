Лукашенко поручил перевести внутренние войска МВД на усиленный режим службы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести все подразделения МВД на усиленный режим службы. Об этом глава республики заявил в ходе совещания с руководителями силовых структур страны.
"Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск и центрального аппарата министерства", — говорится на сайте лидера Белоруссии.
Как уточняет агентство БелТА, распоряжение связано с обеспечением общественной безопасности в праздничные дни. Лукашенко заявил, что сотрудникам ведомств нельзя расслабляться. Он обратил внимание на то, каким "жестоким и кровавым становится мир вокруг нас", а также призвал не допустить, чтобы ситуация в республике развивалась в таком направлении.
Вместе с тем белорусский лидер обратился с поручением и к министру обороны Виктору Хренину, который доложил о ситуации вокруг республики, в том числе на границе с сопредельными государствами.
"Лукашенко поручил усилить бдительность, чтобы граждане Беларуси могли спокойно отмечать новогодние праздники", — говорится в сообщении его пресс-службы.
А ранее белорусский лидер рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году. Александр Лукашенко отметил, что наступающий год подарит киевскому режиму последний шанс для того, чтобы разрешить конфликт в политическом поле. А чтобы в Незалежной это поняли, он выразил готовность работать с ними "как можно плотнее".
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