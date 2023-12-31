Воздушная тревога в Севастополе отменена
Власти Севастополя отменили воздушную тревогу, которая была объявлена около получаса назад. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём официальном телеграм-канале.
"Отбой воздушной тревоги", — написал глава города.
Кроме того, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был открыт спустя 35 минут после перекрытия движения.
Напомним, вместе с объявлением воздушной тревоги в Севастополе также сообщалось о временной приостановке движения на Крымском мосту, который соединяет территории республики и Краснодарского края. Автовладельцев попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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