Воздушная тревога в Севастополе отменена

Власти Севастополя отменили воздушную тревогу, которая была объявлена около получаса назад. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём официальном телеграм-канале.

"Отбой воздушной тревоги", — написал глава города.

Кроме того, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был открыт спустя 35 минут после перекрытия движения.