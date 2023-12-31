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31 декабря, 10:38

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Власти Севастополя отменили воздушную тревогу, которая была объявлена около получаса назад. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём официальном телеграм-канале.

"Отбой воздушной тревоги", — написал глава города.

Кроме того, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был открыт спустя 35 минут после перекрытия движения.

Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Напомним, вместе с объявлением воздушной тревоги в Севастополе также сообщалось о временной приостановке движения на Крымском мосту, который соединяет территории республики и Краснодарского края. Автовладельцев попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Николь Вербер
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