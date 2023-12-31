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31 декабря, 09:59

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога", — указал он.

Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Всех участников движения попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Черноморский флот провёл учения по отражению атаки дронов ВСУ в Севастополе

Ранее Лайф сообщал, что над морем в Севастополе российскими силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в северо-западной части акватории Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины. Он следовал по направлению к Крыму, однако был поражён из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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Николь Вербер
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