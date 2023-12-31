В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Всех участников движения попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что над морем в Севастополе российскими силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в северо-западной части акватории Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины. Он следовал по направлению к Крыму, однако был поражён из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.