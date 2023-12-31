Россиянам назвали три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак

В 2024 год будет полезно войти с новыми привычками, например отказаться от продуктов, которые провоцируют онкологию. А начать правильно питаться можно уже с новогоднего застолья, заявил главный онколог Министерства здравоохранения России академик РАН Андрей Каприн.

"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копчёную пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка. Ешьте больше овощей, фруктов", — написал он в своём телеграм-канале.

Специалист посоветовал следить за своим рационом и питаться сбалансированно, ведь именно с пищей в организм попадают полезные микроэлементы, витамины и питательные вещества. Вместе с тем врач посоветовал не забывать про физические нагрузки и как можно больше двигаться. По его словам, движение оказывает благотворный эффект на иммунную систему, а также снижает уровень сахара в крови и секрецию инсулина. По словам эксперта, спорт — это самый доступный и эффективный антидепрессант, причём нагрузка подойдёт любая — от работы на дому до гимнастики.