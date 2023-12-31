Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Таиланде россиянка погибла, ещё шесть граждан РФ пострадали при столкновении катера со скалами

"Наши сердца с теми, кто на фронте": Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом

Спецборт МЧС с 25 пострадавшими в Белгороде приземлился в Подмосковье

Пенсионер погиб прямо в магазине во время обстрела ВСУ посёлка под Белгородом

Новый год наступил в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Губернатор Гусев отменил новогодние мероприятия по всей Воронежской области

Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки

ВСУ за сутки потеряли до 120 солдат на Купянском направлении

ВС РФ отбили четыре атаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

31 декабря, 13:53
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Обложка © t.me / Минобороны России

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Обложка © t.me / Минобороны России

Российские войска за сутки пресекли четыре попытки бойцов ВСУ атаковать на Купянском направлении, противник потерял до 120 бойцов и лишился танка Leopard 2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", уточнили в ведомстве.

Также Российская армия нанесла поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины вблизи села Стельмаховка ЛНР. Как уточнили в министерстве, всего вражеские потери составили до 120 солдат, уничтожены две украинские БМП, пара автомобилей и танк Leopard 2 немецкого производства.

В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода
В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода

Накануне сообщалось, что российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" у населённого пункта Липцы Харьковской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!