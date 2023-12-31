ВСУ за сутки потеряли до 120 солдат на Купянском направлении ВС РФ отбили четыре атаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении 31 декабря, 13:53 ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Обложка © t.me / Минобороны России

Российские войска за сутки пресекли четыре попытки бойцов ВСУ атаковать на Купянском направлении, противник потерял до 120 бойцов и лишился танка Leopard 2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

Также Российская армия нанесла поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины вблизи села Стельмаховка ЛНР. Как уточнили в министерстве, всего вражеские потери составили до 120 солдат, уничтожены две украинские БМП, пара автомобилей и танк Leopard 2 немецкого производства.

Накануне сообщалось, что российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" у населённого пункта Липцы Харьковской области.

Авторы Татьяна Миссуми