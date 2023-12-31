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31 декабря, 14:26

ВС РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ на окраине Харькова

Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ на северо-востоке Харькова. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США. Также на северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения Вооружённых сил Украины", — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили склады хранения западных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и SCALP. Кроме того, удар был нанесён по аэродромам, на которых стояли самолёты, необходимые для осуществления запуска таких ракет.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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