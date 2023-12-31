ВС РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ на окраине Харькова

Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ на северо-востоке Харькова. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США. Также на северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения Вооружённых сил Украины", — отметили в ведомстве.