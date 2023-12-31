ВСУ потеряли до 100 солдат, попытавшись атаковать на Южно-Донецком направлении 31 декабря, 14:30 ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие за сутки отбили одну атаку украинской штурмовой группы на Южно-Донецком направлении, противник потерял до сотни солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, украинская сторона потеряла до 100 бойцов и два автомобиля, а также во время контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили гаубицу FH70 немецкого производства, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 военных. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.

Авторы Татьяна Миссуми