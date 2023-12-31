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ВСУ потеряли до 100 солдат, попытавшись атаковать на Южно-Донецком направлении

31 декабря, 14:30
ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие за сутки отбили одну атаку украинской штурмовой группы на Южно-Донецком направлении, противник потерял до сотни солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, украинская сторона потеряла до 100 бойцов и два автомобиля, а также во время контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили гаубицу FH70 немецкого производства, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30.

В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода
В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 военных. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и четырёх автомобилей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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