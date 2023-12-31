Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS и одну РСЗО "Ольха"

За минувшие сутки артиллерия, оперативно-тактическая авиация и БПЛА ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS и одну РСЗО "Ольха". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населённых пунктов Селидово ДНР и Глубокое Харьковской области", — сказано в публикации. Кроме того, Армии РФ удалось уничтожить радиолокатор ЗРК С-300 у населённого пункта Санжейка в Одесской области.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО РФ успешно перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Также был уничтожен 31 украинский БПЛА у населённых пунктов Спорное, Волноваха, Володино ДНР, Стельмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково ЛНР, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — уточнили в министерстве.