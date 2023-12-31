Желающие переселиться в РФ будут подтверждать знание русского языка с 2024 года 31 декабря, 15:23 Желающие переселиться в Россию должны будут подтвердить знание русского языка. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Проживающие за границей соотечественники должны будут документально доказать знание русского языка, если захотят переселиться в Россию. Нововведение начнёт действовать с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

"Условием приёма заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — отмечается в тексте.

Для подтверждения знаний придётся предоставить документ о получении образования в России после 1 сентября 1991 года либо подтвердить своё обучение в другом государстве, где русский имеет статус одного из государственных языков. Программа содействия добровольному переселению соотечественников обратно в РФ была принята в 2006 году, её цель — помочь вернуться на родину тем, кто оказался за рубежом после развала СССР.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства РФ выходцам из Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Однако для них условие знания русского языка остаётся обязательным.

Авторы Татьяна Миссуми