Далай-лама в новогоднем поздравлении раскрыл секрет счастья

Мир на земле возможен, если он будет царить в душах тех людей, которые воспитают сострадание и умиротворение внутри себя, а помощь другим делает человека более счастливым. Об этом сказал далай-лама XIV в своём поздравлении с Новым годом, которое опубликовано у него на сайте.

"Мы можем построить мир на земле, только если найдём его в своей душе. Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе. Мы должны стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение", — заявил духовный лидер, отметив, что людям, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, под силу помочь человечеству прийти к счастью и благополучию.

Далай-лама призвал сделать XXI столетие веком диалога. По его мнению, люди — общественные животные, которые всегда действовали сообща, чтобы выжить, и потому долг человека — действовать во благо других. А если возможности помочь ближнему нет, то нужно сделать всё возможное, чтобы хотя бы ему не навредить. Помощь другим — лучший способ достичь счастья и покоя в собственной душе, добавил он.

"Я ещё раз передаю вам всем свои сердечные поздравления. Надеюсь, что все вы сможете насладиться благоприятным началом нового, 2024 года", — подытожил глава тибетского буддизма.