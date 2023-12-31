Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 декабря поздравил россиян с Новым годом. В обращении он пожелал гражданам идти по жизненному пути с верой в Бога, ведь она помогает преодолевать все трудности.

Кроме того, глава РПЦ напомнил о пословице: "Страшен сон, но милостив Бог". Патриарх отметил, что в жизни бывает много страшного, однако если верующие с Богом, то тревога превращается в сон. Поэтому, по его мнению, вера православная является спасительной не только для души в будущем веке, но и выступает опорой в этой жизни.

"Какие бы обстоятельства ни окружали нас, сохраняя веру в Господа, обращаясь с горячей молитвой к нему, об Отечестве нашем, о народе, о Церкви и о каждом из нас, мы обретаем возможность быть с Богом, преодолевать все тяготы, трудности и опасности сего века", — подчеркнул он.

Чуть ранее патриарх призвал молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году.