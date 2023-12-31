"Успехов в служении!": Путин поздравил с Новым годом и Рождеством патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, добавив, что прихода этих праздников люди ожидают с самыми добрыми чувствами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что всё задуманное обязательно осуществится", — говорится в поздравлении российского лидера.

Путин также пожелал патриарху Кириллу успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего.