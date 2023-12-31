Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Песков: Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Глава государства Владимир Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск", — рассказал официальный представитель Кремля.
Как уточнил Песков, речь идёт о командующих Южного, Центрального, Западного, Восточного, а также Херсонского и Запорожского направлений. Поздравил их глава государства по телефону, добавил пресс-секретарь президента.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля. Первыми праздничное послание главы государства, которое продлилось около четырёх минут, увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского — у них уже наступил 2024 год.