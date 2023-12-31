Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Президент ДР Конго Чисекеди переизбран на второй срок, он набрал 73,34% голосов
Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди. Обложка © Getty Images / Isa Terli /Anadolu Agency
Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок по итогам состоявшихся выборов. По данным Независимой национальной избирательной комиссии (CENI), он набрал более 73% голосов избирателей.
Чисекеди получил 73,34%, это более 13 миллионов человек. Его главный оппонент Моиз Катумби заручился поддержкой лишь 18% избирателей.
За президентский пост на состоявшихся выборах боролись 19 кандидатов. В ДРК они проводятся в один тур, а победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
Несколько дней назад действующий президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси с колоссальным перевесом одержал победу в первом туре выборов главы государства. Он набрал 89,6% голосов.