Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок по итогам состоявшихся выборов. По данным Независимой национальной избирательной комиссии (CENI), он набрал более 73% голосов избирателей.

Чисекеди получил 73,34%, это более 13 миллионов человек. Его главный оппонент Моиз Катумби заручился поддержкой лишь 18% избирателей.

За президентский пост на состоявшихся выборах боролись 19 кандидатов. В ДРК они проводятся в один тур, а победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов.