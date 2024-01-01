В России вырос размер налогового вычета на лечение и образование
Социальные налоговые вычеты в России выросли до 150 тысяч рублей
В России вырос предельный размер социальных налоговых вычетов, среди которых выплата на лечение, покупку лекарств, а также обучение. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 1 января.
По новым правилам сумма, которую можно вернуть, увеличится на 30 тысяч рублей и достигнет предельной величины в 150 тысяч рублей. Речь идёт о выплатах на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги и т.д. Таким образом, размер возврата за год составит 19,5 тысячи рублей.
Кроме этого, увеличился и лимит для вычетов по расходам на образование детей и подопечных, который в этом году составит 110 тысяч рублей. Теперь за оплату обучения ребёнка можно вернуть за год 14,3 тысячи рублей.
Сегодня, 1 января, в России также вступает в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, он вырос на три тысячи рублей или на 18,5%.
Getty Images / Fascinadora