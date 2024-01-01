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Опубликовано 1 января 2024, 02:47
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Экипажи Су-25 разгромили живую силу и технику ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: Экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом

В Министерстве обороны РФ рассказали об успехах российских сил на Краснолиманском направлении. Как сообщили в оборонном ведомстве, на этот раз истребителям Су-25 удалось поразить живую силу и технику украинских сил на данном участке.

Экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Минобороны РФ

"Выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полёт выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника", — рассказал пилот с позывным Малой.

Полёт российского истребителя прошёл в штатном режиме. Экипаж уничтожил цели противника, используя противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей, после чего благополучно вернулся на аэродром.

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Ранее российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от ударной группы украинских войск, которая в результате прервала выполнение задачи. В итоге план ВС РФ был выполнен — и лётчики благополучно вернулись на аэродром.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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