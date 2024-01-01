Экипажи Су-25 разгромили живую силу и технику ВСУ под Красным Лиманом

В Министерстве обороны РФ рассказали об успехах российских сил на Краснолиманском направлении. Как сообщили в оборонном ведомстве, на этот раз истребителям Су-25 удалось поразить живую силу и технику украинских сил на данном участке.

Экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Минобороны РФ

"Выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полёт выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника", — рассказал пилот с позывным Малой.

Полёт российского истребителя прошёл в штатном режиме. Экипаж уничтожил цели противника, используя противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей, после чего благополучно вернулся на аэродром.