Экипажи Су-25 разгромили живую силу и технику ВСУ под Красным Лиманом
МО РФ: Экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом
В Министерстве обороны РФ рассказали об успехах российских сил на Краснолиманском направлении. Как сообщили в оборонном ведомстве, на этот раз истребителям Су-25 удалось поразить живую силу и технику украинских сил на данном участке.
Экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Минобороны РФ
"Выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полёт выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника", — рассказал пилот с позывным Малой.
Полёт российского истребителя прошёл в штатном режиме. Экипаж уничтожил цели противника, используя противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей, после чего благополучно вернулся на аэродром.
Ранее российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от ударной группы украинских войск, которая в результате прервала выполнение задачи. В итоге план ВС РФ был выполнен — и лётчики благополучно вернулись на аэродром.