Взрывы прогремели во Львовской области Украины
На территории Львовской области раздались взрывы, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Андрей Садовой. По его словам, на месте инцидента зафиксированы пожары.
Минувшей ночью взрывы раздались и на территории Одессы. Местные СМИ сообщили о трёх громких хлопках. Также режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
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Getty Images / Pavlo Palamarchuk / Anadolu