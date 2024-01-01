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1 января, 04:19

Взрывы прогремели во Львовской области Украины

На территории Львовской области раздались взрывы, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Андрей Садовой. По его словам, на месте инцидента зафиксированы пожары.

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Минувшей ночью взрывы раздались и на территории Одессы. Местные СМИ сообщили о трёх громких хлопках. Также режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

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Getty Images / Pavlo Palamarchuk / Anadolu

Оксана Попова
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