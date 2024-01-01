Взрывы прогремели во Львовской области Украины

Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Андрей Садовой. По его словам, на месте инцидента зафиксированы пожары.

В Киеве заявили о повреждении 63% энергообъектов в городе

В Киеве заявили о повреждении 63% энергообъектов в городе

Минувшей ночью взрывы раздались и на территории Одессы. Местные СМИ сообщили о трёх громких хлопках. Также режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.