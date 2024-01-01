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1 января, 01:27

В Киеве заявили о повреждении 63% энергообъектов в городе

Власти Киева заявили о повреждении более 60% объектов инфраструктуры за 2023 год

В течение минувшего 2023 года на территории Киева было разрушено более 60% объектов инфраструктуры. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

"Было повреждено 63% энергетических объектов города", — приводит его заявление пресс-служба города в телеграм-канале.

Он уточнил, что в течение года оперативные службы работали над подготовкой к отопительному сезону. Для этого впервые построили сооружения физической защиты энергообъектов, а также схемы резервного энергоснабжения.

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Ранее в Киеве признались, что не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Как заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится. А у Российской армии, по словам Игната, есть ещё и модернизированная версия этой ракеты — Х-32.

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Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова
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