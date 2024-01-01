В Киеве заявили о повреждении 63% энергообъектов в городе

Он уточнил, что в течение года оперативные службы работали над подготовкой к отопительному сезону. Для этого впервые построили сооружения физической защиты энергообъектов, а также схемы резервного энергоснабжения.

Ранее в Киеве признались, что не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Как заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится. А у Российской армии, по словам Игната, есть ещё и модернизированная версия этой ракеты — Х-32.