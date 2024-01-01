"И снаружи, и внутри": Киевский политолог сообщил об очевидном проигрыше Украины
Политолог Бортник: Данные соцопросов показывают, что Киев уже проиграл
Украина уже проиграла информационную войну России, что доказывают данные множества социологических опросов. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Веру в будущее Украины, веру в победу, <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология", — пояснил эксперт в интервью YouTube-каналу "Да это так".
Не лучшим образом украинцы относятся и к местному телевидению, предпочитая доверять информации из телеграм-каналов. При этом в списке доминируют российские информационные ресурсы, заключил политолог.
Ранее Бортник заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. По его словам, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.
Getty Images / Andrea Pistolesi