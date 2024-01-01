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1 января, 05:17

"И снаружи, и внутри": Киевский политолог сообщил об очевидном проигрыше Украины

Политолог Бортник: Данные соцопросов показывают, что Киев уже проиграл

Украина уже проиграла информационную войну России, что доказывают данные множества социологических опросов. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Веру в будущее Украины, веру в победу, <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология", — пояснил эксперт в интервью YouTube-каналу "Да это так".

Не лучшим образом украинцы относятся и к местному телевидению, предпочитая доверять информации из телеграм-каналов. При этом в списке доминируют российские информационные ресурсы, заключил политолог.

CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ
CNN указал на невозможность Зеленского честно признать трудное положение ВСУ

Ранее Бортник заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. По его словам, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.

Обложка ©

Getty Images / Andrea Pistolesi

Оксана Попова
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