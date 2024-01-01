"Всего три дня": В Киеве высказались о возможной смене власти на Украине

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. Как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.

"Майдан" на Украине легко провести. <...>. Максимум, три дня", — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу "Да это так".

Бортник пояснил, что его центр смоделировал приход главкома ВСУ к власти. Предполагается, что для такого развития событий понадобится немного времени, всего три дня — и новый переворот пройдёт в виде "быстрого протеста".