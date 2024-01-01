"Всего три дня": В Киеве высказались о возможной смене власти на Украине
Политолог Бортник: Залужный способен законно сместить Зеленского за три дня
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. Как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.
"Майдан" на Украине легко провести. <...>. Максимум, три дня", — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу "Да это так".
Бортник пояснил, что его центр смоделировал приход главкома ВСУ к власти. Предполагается, что для такого развития событий понадобится немного времени, всего три дня — и новый переворот пройдёт в виде "быстрого протеста".
Если Зеленского всё-таки удастся сместить, основной проблемой для Залужного может стать узаконивание смены власти. По мнению эксперта, в таком случае в Раде сформируется коалиция, которая отстранит Зеленского, а обязанности президента Украины на себя возьмёт председатель Верховной рады.
Противостояние Владимира Зеленского и Валерия Залужного началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.