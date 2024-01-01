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Сожжено на 10% меньше машин: В МВД Франции похвастались "рекордом" новогодней ночи

Глава МВД Дарманен: Во Франции за ночь сожжено 745 авто, задержано 380 человек

1 января, 10:34
Во Франции сожжено 745 автомобилей за новогоднюю ночь. Обложка © Twitter / France Bleu Périgord

Во Франции сожжено 745 автомобилей за новогоднюю ночь. Обложка © Twitter / France Bleu Périgord

Во Франции беспорядки охватили улицы нескольких городов, за новогоднюю ночь было сожжено 745 автомобилей, полиция задержала 380 нарушителей. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Во Франции за новогоднюю ночь сожжено 745 автомобилей, задержано 380 человек. Видео © Twitter / michell40408523 / BPartisans

"По сравнению с прошлым годом сожгли на 10% меньше автомобилей <...> Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на 10% меньше", — уточнил он в Twitter.

Накануне праздников французские власти сообщали, что патрулировать улицы будут более 90 тысяч полицейских. Усиление мер безопасности объяснялось возросшим уровнем террористической угрозы. На публикуемых очевидцами кадрах видно, как поджигаются машины, а случайные прохожие в страхе разбегаются.

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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали во Франции 18-летнего жителя, который поджёг 25 автомобилей в ночь с 26 на 27 декабря. За преступление ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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