Украинский беспилотник нейтрализовали над Брянской областью

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", — сообщил он в своём телеграм-канале в понедельник, 1 января.

Богомаз подчеркнул, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.