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1 января, 11:28

Украинский беспилотник нейтрализовали над Брянской областью

Богомаз: Средства РЭБ подавили украинский БПЛА под Брянском, пострадавших нет

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", — сообщил он в своём телеграм-канале в понедельник, 1 января.

Богомаз подчеркнул, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали сёла Кистёр и Борщово в Брянской области. Украинские военные выпустили из РСЗО свыше десяти снарядов и направили их по мирным объектам. В результате случившегося погиб ребёнок.

Обложка ©

Getty Images / Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

Никита Осипов
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