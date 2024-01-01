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Путин: Инфляция в России "чуть-чуть поднялась", но всё контролируемо

1 января, 13:17
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В России ситуация с ценами находится под контролем, а инфляция поднялась ненамного. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А.А. Вишневского.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте доходов от перерабатывающей промышленности. Видео © LIFE

"У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо всё", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что впервые за долгое время доходы от перерабатывающей промышленности стали значительно превышать нефтегазовые, которые теперь составляют в бюджете лишь 3%. Президент подчеркнул, что это результат структурных перемен в экономике России.

С 1 января изменятся цены в магазинах: Что подорожает, а что подешевеет
С 1 января изменятся цены в магазинах: Что подорожает, а что подешевеет

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономическая модель, основанная на предложении, позволит в будущем избежать всплесков цен на отдельные товары. Глава государства обратил внимание чиновников на то, что в последние месяцы россияне столкнулись с ценовыми скачками. Эту ситуацию нужно держать под контролем, в том числе обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке, отметил Путин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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