Путин: Инфляция в России "чуть-чуть поднялась", но всё контролируемо 1 января, 13:17 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В России ситуация с ценами находится под контролем, а инфляция поднялась ненамного. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А.А. Вишневского.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте доходов от перерабатывающей промышленности. Видео © LIFE

"У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо всё", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что впервые за долгое время доходы от перерабатывающей промышленности стали значительно превышать нефтегазовые, которые теперь составляют в бюджете лишь 3%. Президент подчеркнул, что это результат структурных перемен в экономике России.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономическая модель, основанная на предложении, позволит в будущем избежать всплесков цен на отдельные товары. Глава государства обратил внимание чиновников на то, что в последние месяцы россияне столкнулись с ценовыми скачками. Эту ситуацию нужно держать под контролем, в том числе обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке, отметил Путин.