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1 января, 17:30

Почти полмиллиона человек встретили Новый год на главных площадках Москвы

Собянин: Новый год на площадках и в парках Москвы встретили полмиллиона человек

Почти полмиллиона человек встретили Новый год на уличных площадках Москвы, в парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом в телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество", — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы могли увидеть световые шоу, театрализованные представления, побывать на концертах. Организованные развлечения были в 21 парке столицы и ещё на 12 окружных площадках. В то же время на ВДНХ прошёл ряд спектаклей, а также целое ледовое шоу. А на крупнейшем зимнем фестивале в Европе "Путешествие в Рождество" до глубокой ночи работали более 20 тематических площадок.

Неземной праздник: Когда Новый год на других планетах?
Неземной праздник: Когда Новый год на других планетах?

Как писал Лайф, на одной только выставке "Россия" на ВДНХ в Москве Новый год встретили более 120 тысяч человек. Примечательно, что для них куранты в честь праздника били 11 раз — по числу часовых поясов в РФ.

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ТАСС / YURI KOCHETKOV

Максим Плетнёв
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