Две женщины погибли в страшном ДТП под Великим Новгородом

Две женщины-водители погибли в жутком ДТП на трассе под Великим Новгородом. Как уточнили в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ, в салоне одного из автомобилей в момент аварии находились двое детей, которые чудом выжили.

В аварии в Новгородской области погибли два человека. Видео © t.me / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

По данным ведомства, авария произошла вечером 1 января на трассе М10 вблизи деревни Подберезье. Автоледи за рулём KIA выехала на встречку, где столкнулась с Renault, которым управляла женщина 1982 года рождения.

"В момент ДТП в Renault находилось три человека: водитель, который впоследствии скончался, и два пассажира — девочки 2010 и 2015 года рождения, в результате ДТП не пострадали. В автомобиле KIA находился только водитель, который погиб на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи", — уточнили в ГИБДД.