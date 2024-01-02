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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 02:47
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Бойцы ВДВ разгромили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники уничтожили замаскированные позиции украинских сил на Запорожском направлении в районе села Вербовое. Как уточнили в Минобороны РФ, цель удалось поразить при помощи расчётов РСЗО БМ-21 "Град".

"В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство", — сообщили в оборонном ведомстве.

Подразделения ВДВ на Запорожском направлении выполняют задачи по подавлению пунктов управления и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, вооружения и техники. Немаловажную роль для успешного поражения цели имеет наведение, в котором бойцам помогают расчёты беспилотников, добавили в МО РФ.

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Ранее российские войска нанесли удары по украинским аэродромам базирования самолётов, использующихся для переноски крылатых ракет Storm Shadow. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате работы ВКС РФ все цели были поражены.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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