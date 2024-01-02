"Такая примитивная штука": На Украине признались в неумении производить порох

Оборонная промышленность Украины неспособна производить порох для артиллерийских снарядов. Об этом рассказал телеканалу "Прямой" бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, базовая составляющая патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии — "вроде бы такая примитивная штука" — оказалась сверхсложной для украинского ВПК. Сейчас полноценное изготовление артснарядов на территории страны невозможно, выпускаться могут только гильзы, капсюли или боеголовки для них.