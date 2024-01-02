Ранение лидера ведущей оппозиционной партии Южной Кореи не представляет опасности для жизни

По информации издания, полученное ранение не представляет опасности для жизни политика. Ли Чжэмён получил рваную рану глубиной около одного сантиметра. Его из Пусана на вертолёте уже доставили в больницу в Сеуле. Представитель партии "Тобуро" указал, что, вероятно, была повреждена яремная вена, из-за чего существует вероятность нового кровотечения или большой потери крови. По всей видимости, южнокорейскому политику сделают операцию.