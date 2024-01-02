Ранение лидера ведущей оппозиционной партии Южной Кореи не представляет опасности для жизни
Экс-кандидата в президенты Южной Кореи Ли Чжэмёна прооперируют после нападения
Подвергшийся нападению лидер ведущей оппозиционной демократической партии "Тобуро", экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэмён получил экстренную медпомощь. Об этом пишет агентство Yonhap.
По информации издания, полученное ранение не представляет опасности для жизни политика. Ли Чжэмён получил рваную рану глубиной около одного сантиметра. Его из Пусана на вертолёте уже доставили в больницу в Сеуле. Представитель партии "Тобуро" указал, что, вероятно, была повреждена яремная вена, из-за чего существует вероятность нового кровотечения или большой потери крови. По всей видимости, южнокорейскому политику сделают операцию.
Ранее Лайф писал, что председатель ведущей оппозиционной демократической партии "Тобуро", экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэмён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Его ранили ножом в шею. Нападавшего в голубой картонной короне оперативно задержали.
ТАСС / AP