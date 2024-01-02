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Лайф публикует видео последствий схода боеприпасов в посёлке под Воронежем

2 января, 09:08
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Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Обложка © t.me / SHOT

Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Обложка © t.me / SHOT

Появилось видео разрушений в посёлке Петропавловка Воронежской области, где произошёл аварийный сход боеприпаса с пролетавшего военного самолёта. Кадрами делится SHOT.

Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Видео © t.me / SHOT

На земле осталась метровая воронка от упавшего снаряда. У некоторых домов разрушены крыши, фасады, выбиты ударной волной стёкла. На прилегающей к месту ЧП территории лежат обломки корпуса боеприпаса. Никто не пострадал.

В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области
В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в посёлке Петропавловка зафиксирован аварийный сход боеприпаса. Предварительно, повреждения получили семь домов. Жителей перевозят в пункты временного размещения. Губернатор уже пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос с компенсациями и постройкой нового жилья.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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