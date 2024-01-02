В Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса, никто не пострадал

В Воронежской области зафиксирован аварийный сход боеприпаса. К счастью, никто не пострадал. Подробности инцидента сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что всё произошло в Острогожском районе. Предварительно, повреждения получили семь домов.

"В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", — написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц посёлка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.

"После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнётся оценка нанесённого ущерба. Поставил задачу коллегам в Правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья", — подчеркнул Гусев.