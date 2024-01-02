В Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса, никто не пострадал
Губернатор Гусев: Аварийный сход боеприпаса зафиксирован в Воронежской области
В Воронежской области зафиксирован аварийный сход боеприпаса. К счастью, никто не пострадал. Подробности инцидента сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что всё произошло в Острогожском районе. Предварительно, повреждения получили семь домов.
"В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", — написал Гусев в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц посёлка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.
"После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнётся оценка нанесённого ущерба. Поставил задачу коллегам в Правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья", — подчеркнул Гусев.
Ранее сообщалось, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. Массированному обстрелу из РСЗО подверглись центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, в результате атаки киевского режима погибло четыре человека, ещё более 14 получили ранения. Также известно, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".
ТАСС / Алексей Коновалов